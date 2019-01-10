Дієтолог назвала найбільш поживний фрукт світу

Дієтолог Світлана Фус розповіла, що авокадо – це унікальний представник рослинної їжі, офіційно занесений у Книгу рекордів Гіннеса як найбільш поживний фрукт.

На своїй сторінці в Instagram дієтолог Світлана Фус поділилася цікавими фактами про користь авокадо. Так, за її словами, цей фрукт покращує імунітет, і робить омолоджує організм. Крім того, високий вміст вітамінів, мінералів і ненасичених жирних кислот в авокадо допомагають організму боротися із запаленнями і підсилюють імунітет.

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Дієтолог додала, що авокадо варто включати у раціон харчування жінкам, у яких визначають високий рівень чоловічих гормонів, наприклад при полікістозі яєчників або клімаксі. Адже у ньому міститься 1,5 добової дози фітостеринів, які знижують рівень і активність чоловічих гормонів андрогенів.

Також Фус зазначила, що плоди авокадо багаті нутрієнтами, кремнієм, бором і нікелем. Ці елементи впливають на стан кісток, суглобів, судин, шкіри і волосся. Крім того, вони відіграють роль в обміні жирів, вуглеводів і гормонів.

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