Названі найкращі продукти для зміцнення імунітету

Корисні речовини з їжі засвоюються організмом набагато краще, ніж будь-які вітамінні добавки. Тому запам'ятайте: якщо ви хочете захистити себе від вірусів, починати треба з правильного харчування.

Йогурт. Безліч досліджень довели, що продукти з високим вмістом пробіотиків дозволяють нормалізувати флору кишківника і таким чином зміцнити імунітет. Їжте живі йогурти або подумайте про те, щоб приймати добавки з лакто-і біфідобактеріями.

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Часник. Багатий аліцином, а ця речовина володіє сильною антимікробною дією. Щоб витягти максимум користі для імунітету, додавайте свіжий подрібнений часник в приготовану страву.

Імбир. Його корисні властивості відомі ще з давніх часів. А сучасні вчені виявили, що імбир містить вітаміни A, C, B, магній, цинк, фосфор, залізо, калій. Корінь імбиру стимулює імунну систему і до того ж активізує метаболізм.

Імбир

Броколі. Містить велику кількість сульфорафону, це органічна сполука, яка має потужний антибактеріальний ефект. Багато лікарів впевнені, що броколі здатна навіть запобігати розвитку злоякісних пухлин.

Яблука. Найкорисніша властивість яблук це високий вміст розчинної клітковини, яка є найкращою їжею для корисних бактерій, що населяють кишківник.

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