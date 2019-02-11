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Названі найкращі позашляховики для полювання і риболовлі

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Mitsubishi Pajero Sport першого покоління - фото 1
Mitsubishi Pajero Sport першого покоління / Car Review

Експерти розповіли, які позашляховики найкраще підійдуть для любителів полювання і риболовлі. Дивіться свіжий рейтинг авто.

Третю позицію займає Nissan Terrano другого покоління, який, на відміну від доступного сьогодні на ринку нащадка, є повноцінним позашляховиком.

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З бездоріжжям авто справляється чудово, але на асфальті відчуває себе не дуже добре.

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Nissan Terrano

На другому рядку розмістилася Mitsubishi Pajero другої генерації, яку досі можна назвати однією з найкращих моделей свого класу.

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Mitsubishi Pajero

Лідером рейтингу став Mitsubishi Pajero Sport першого покоління. Автомобіль з самого початку розробляли для любителів активного відпочинку, тому він відразу сподобався рибалкам і мисливцям. Модель оснащують 3-літровим бензиновим двигуном або 2,5-літровим дизельним агрегатом.

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Mitsubishi Pajero Sport

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Джерело: motor1
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