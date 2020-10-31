Названі найкращі пейзажні знімки 2020 року: вражаючі кадри

Ось уже 13 років конкурс пейзажної фотографії Landscape Photographer of the Year закликає найкращих фотографів Великобританії робити пейзажі Сполученого Королівства. У 2020 році свої роботи представили тисячі претендентів, але лише обрані здобули перемогу.

Журі конкурсу оголосило переможців у головних номінаціях Пейзажний фотограф року 2020 і Молодий пейзажний фотограф року 2020.

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Також судді визначили фаворитів у інших категоріях: кожна багата зображеннями, які дають нове уявлення про чудові британські пейзажі. Нижче представлені роботи, які зайняли призові місця фотоконкурсу в 2020 році. Титул дорослого пейзажного фотографа отримав Кріс Фрост за своє мальовниче фото лісу в англійському графстві Дорсет, а звання Молодий пейзажний фотограф року присуджується Джошуа Елфіку за його фотографію Підрахунок овець.

Конкурс Пейзажний фотограф року є одним з найпрестижніших фотоконкурсів Великобританії. Він був заснований відомим пейзажним фотографом країни Чарлі Вейтом.

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