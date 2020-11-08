Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть

  • 6
Chevrolet K5 Blazer - фото 1
Chevrolet K5 Blazer / pnzdrive

Експерти назвали 4 найкращих дводверних автомобілів. На них точно можна розраховувати.

1966-1977 Ford Bronco

Bronco це простий, міцний автомобіль з чудовим зовнішнім виглядом. Дизайн з двома дверима, великими шинами, квадратною формою і високим дорожнім просвітом виглядають неймовірно.

І ще: У Канаді почали курсувати безпілотні міські автобуси

Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть - фото 433950

1969-1994 Chevrolet K5 Blazer

K5 Blazer трохи більший автомобіль, і у нього було більше продажів, ніж у Bronco. Однієї з переваг Blazer є знаменитий двигун 350, пропонований з усіма поколіннями K5 Blazer, який дійсно приніс велику популярність цьому авто.

1987-1989 Nissan Pathfinder

В цілому зовнішній вигляд дуже грубий і квадратний, що вселяє відчуття крутості. Трансмісія являє собою або 2,4-літровий чотирициліндровий двигун, або 3,0-літровий двигун V6, який працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач або 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть - фото 433951

1993-1997 Land Rover Defender

Land Rover Defender один із найпотужніших позашляховиків того часу. Були й інші, які, якщо врахувати всі чинники, об'єктивно кращі. Однак у Defender є своя чарівність, супроводжувана чудовим зовнішнім виглядом. Defender є вужчим автомобілем з відкритим верхом, що робить його ідеальним як для пляжу, так і для трас.

Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть - фото 433952

Це цікаво: ТОП-3 основні страхи водіїв, через які новачки бояться сідати за кермо

Джерело: hotcars
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)
  • 01 листопада, 21:51
  • 1224
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 135
Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
  • 30 жовтня, 17:41
  • 702
Загрузка...
Новини