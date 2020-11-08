Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть

Експерти назвали 4 найкращих дводверних автомобілів. На них точно можна розраховувати.

1966-1977 Ford Bronco

Bronco це простий, міцний автомобіль з чудовим зовнішнім виглядом. Дизайн з двома дверима, великими шинами, квадратною формою і високим дорожнім просвітом виглядають неймовірно.

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1969-1994 Chevrolet K5 Blazer

K5 Blazer трохи більший автомобіль, і у нього було більше продажів, ніж у Bronco. Однієї з переваг Blazer є знаменитий двигун 350, пропонований з усіма поколіннями K5 Blazer, який дійсно приніс велику популярність цьому авто.

1987-1989 Nissan Pathfinder

В цілому зовнішній вигляд дуже грубий і квадратний, що вселяє відчуття крутості. Трансмісія являє собою або 2,4-літровий чотирициліндровий двигун, або 3,0-літровий двигун V6, який працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач або 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

1993-1997 Land Rover Defender

Land Rover Defender один із найпотужніших позашляховиків того часу. Були й інші, які, якщо врахувати всі чинники, об'єктивно кращі. Однак у Defender є своя чарівність, супроводжувана чудовим зовнішнім виглядом. Defender є вужчим автомобілем з відкритим верхом, що робить його ідеальним як для пляжу, так і для трас.

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