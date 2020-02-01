Дієта Дюкана: все, що треба знати

Дієта Дюкана – популярний спосіб схуднути, при якому можна не відмовлятися від багатьох улюблених продуктів. Як це працює?

Ця дієта була створена французьким доктором П'єром Дюканом, ім'ям якого вона і названа. Які плюси і мінуси в дієті Дюкана?

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Переваги і недоліки дієти Дюкана

Принцип дієти Дюкана в тому, що людина може їсти стільки, скільки захоче, але при цьому ще й худнути. Головне – не їсти все і відразу. Продукти, дозволені в дієті Дюкана, дозволяють приготувати різноманітні, поживні і смачні страви, що не змусить відчувати почуття голоду або дискомфорту від недоїдання.

Небезпека цієї дієти полягає в тому, що в результаті вуглеводного голодування клітин в організмі може розвинутися кетоз, захворювання, яке призводить до зрушення кислотно-лужного балансу організму та подальшої його інтоксикації. Також надлишок білка в їжі протягом тривалого часу завдає серйозної шкоди роботі нирок. Тому дієта Дюкана протипоказана людям з проблемами шлунково-кишкового тракту і з прихованими порушеннями обміну речовин.

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