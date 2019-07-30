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Лікарі назвали продукти, на яких не слід економити

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Здорове харчування – це не про шалені витрати - фото 1
Здорове харчування – це не про шалені витрати

Якщо ви хочете перейти на здорове харчування, – зовсім не потрібно витрачати шалені гроші на продукти, які буцімто вважаються надзвичайно корисними. Втім, є те, на чому ніколи не слід економити, якщо ви турбуєтесь про власне здоров'я.

Отже, на яких продуктах не слід економити, щоб не завдати шкоди власному організму?

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Передовсім, слід задуматися над походженням ваших улюблених котлеток у фастфуді. Цілком імовірно, що вони не мають майже нічого спільного зі справжнім м'ясом, а лише дещо нагадують його. Найгірше в цій ситуації не те, що ви почуватиметеся обдуреними, а те, що такі продукти можуть негативно вплинути на ваше самопочуття.

Фахівці дієтології кажуть про те, що замість напівфабрикатів: котлет, пельменів та інших, людині краще вживати в їжу не перероблені м'ясо та рибу. Вони констатують той факт, що це два обов'язкових продукти, без яких ніяк не можна обійтися людині.

А з чого готують котлету для вашого улюбленого бургера? - фото 344635
А з чого готують котлету для вашого улюбленого бургера?

За їх словами, м'ясо вживати слід не більше двох разів на тиждень. Натомість, часте вживання м'яса може призвести до раку. Те ж саме стосується і риби.

І головне, – кажуть лікарі, – обов'язково виключіть зі свого раціону сосиски, ковбаси, фастфуд, субпродукти.

Загалом, якщо вам дуже вже захотілося котлет – приготуйте їх самостійно. Але для цього власноруч змеліть м'ясо, щоб бути упевненими, що готуєте смаколики з м'яса, а не бозна-чого!

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Джерело: Medikforum
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