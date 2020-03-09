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Названі найкорисніші фрукти для серця

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Цитрусові - фото 1
Цитрусові / flower

Щоденне вживання апельсинів може знизити артеріальний тиск і підтримувати хорошу роботу серця.

Як з'ясували єгипетські вчені, ці цитрусові містять велику кількість антиоксидантів, які виводять з організму шкідливі речовини.

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Крім того, в апельсинах міститься багато солей калію, необхідних для стабільного серцевого ритму і регулювання кров'яного тиску.

При частому вживанні цих фруктів в організмі формується "хороший" холестерин, що призводить до розширення вен і збільшує стійкість до респіраторних захворювань.

Названі найкорисніші фрукти для серця - фото 391064

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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