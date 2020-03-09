Названі найкорисніші фрукти для серця

Щоденне вживання апельсинів може знизити артеріальний тиск і підтримувати хорошу роботу серця.

Як з'ясували єгипетські вчені, ці цитрусові містять велику кількість антиоксидантів, які виводять з організму шкідливі речовини.

І ще: Як вітатися безпечно: Уляна Супрун дала кілька корисних порад

Крім того, в апельсинах міститься багато солей калію, необхідних для стабільного серцевого ритму і регулювання кров'яного тиску.

При частому вживанні цих фруктів в організмі формується "хороший" холестерин, що призводить до розширення вен і збільшує стійкість до респіраторних захворювань.

Читайте також: Науковці розповіли, чому потрібно відмовитися від солодощів