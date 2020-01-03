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Названі найдорожчі весілля десятиліття

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Гаррі і Меган - фото 1
Гаррі і Меган / thesun

Агентство з організації весіль Bridebook опублікувало список найдорожчих весіль за останні 10 років. На першому місці виявилося – захід британського принца Гаррі і колишньої американської актриси Меган Маркл.

Святковий захід Гаррі і Меган, який відбувся 19 травня 2018 року, коштував 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Так, тільки за одне весільну сукню Маркл заплатили 420 тисяч фунтів стерлінгів.

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На другому місці рейтингу урочистість старшого брата Гаррі принца Вільяма і Кейт Міддлтон, що відбулося 29 квітня 2011 року. На це весілля витратили 26 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також до трійки лідерів за дорожнечею одружень потрапило весілля дочки президента Формули-1 Берні Екклстоуна в 2011 році. Петра Екклстоун і бізнесмен Джеймс Стент розщедрилися на дев'ять мільйонів фунтів стерлінгів. Зазначимо, що через сім років подружжя розлучилося.

Названі найдорожчі весілля десятиліття - фото 377919

Названі найдорожчі весілля десятиліття - фото 377920

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Джерело: thesun
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