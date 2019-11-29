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Дорожче, ніж в Каменських: як виглядало найрозкішніше весілля 2019 року в Україні

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Найдорожче весілля в Україні - фото 1
Найдорожче весілля в Україні

Днями в Києві відгриміло розкішне весілля відомої української дизайнерки Олени Бернацької і бізнесмена Дем'яна Пульчева. Церемонія пройшла в одному з наймодніших закладів Києва – банкет-холі Regent Hill.

Як повідомляється, свято обійшло по ціннику навіть найдорожчі зіркові події цього року – одруження Ассоль і довгоочікуване "весілля року" репера Потапа і співачки Насті Каменських.

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Дорожче, ніж в Каменських: як виглядало найрозкішніше весілля 2019 року в Україні - фото 370930

На весіллі дизайнерки Олени Бернацької і бізнесмена Дем'яна Пульчева виступали група "НеАнгели", Віталій Козловський, Камалія, Діма Коляденко, Олексій Аккерман та Ірина Білик. Ведучими свята були Григорій Решетник та Юлія Крауз.

Також привітати пару прийшли і інші відомі друзі молодят – телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким, продюсер Юрій Нікітін, співачки Ольга Горбачова, Ассія Ахат та багато інших.

В день весілля Олена встигла покрасуватися у двох ексклюзивних сукнях, які були розшиті камінням ручної роботи. Для дочки Бернацької від першого шлюбу дизайнери розробили ідентичне плаття в мініатюрі. Відзначимо, що на урочистій події були і сини Пульчева.

Дорожче, ніж в Каменських: як виглядало найрозкішніше весілля 2019 року в Україні - фото 370931

Дорожче, ніж в Каменських: як виглядало найрозкішніше весілля 2019 року в Україні - фото 370932

Дорожче, ніж в Каменських: як виглядало найрозкішніше весілля 2019 року в Україні - фото 370933

Дорожче, ніж в Каменських: як виглядало найрозкішніше весілля 2019 року в Україні - фото 370934

Дорожче, ніж в Каменських: як виглядало найрозкішніше весілля 2019 року в Україні - фото 370935

Дорожче, ніж в Каменських: як виглядало найрозкішніше весілля 2019 року в Україні - фото 370936

Дорожче, ніж в Каменських: як виглядало найрозкішніше весілля 2019 року в Україні - фото 370937

Дорожче, ніж в Каменських: як виглядало найрозкішніше весілля 2019 року в Україні - фото 370938

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Джерело: karavan
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