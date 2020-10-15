Названі найдорожчі у світі бренди: як на них вплинула пандемія COVID-19

Лондонська консалтингова фірма Brand Finance вивчила, як пандемія коронавірусу вплинула на індустрії моди, автомобілебудування, косметики й особистої гігієни. Дізнайтеся, хто посів перше місце у рейтингу!

За результатами дослідження, компанія опублікувала рейтинг брендів, які досягли найбільшого успіху (зростання вартості – до 20 відсотків) і постраждалих (втрата вартості – до 20 відсотків) з 1 січня 2020 року.

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Лідирує у списку німецький виробник автомобілів Porsche. За аналізований період вартість бренду зросла на 15,6%, до $ 33,9 млрд. На другому місці – Gucci, який подорожчав на 20,2%, до $ 17,63 мільярда. Третій у рейтингу – Louis Vuitton, чия вартість зросла на 21,4%, до $ 16,5 мільярда.

У десятку найдорожчих брендів також увійшли Cartier ($ 15 мільярдів), Chanel ($ 13,7 мільярда), Hermès ($ 11,9 мільярда), Ferrari, Rolex, Dior і Coach. При цьому найшвидші темпи зростання продемонстрував Givenchy. Вартість модного будинку зросла на 74,2%, до $ 2 млрд. Примітно, що в списку найцінніших компаній класу люкс – цілих 9 брендів, що належать LVMH. Їх сумарна вартість зросла на 19% ($ 39,3 мільярда).

Тим часом серед найбільш потерпілих опинилися Valentino, Maserati і Aston Martin. За час карантину їх вартість значно знизилася (на 39,1%, 43,7% і 49,5% відповідно). У дещо меншій мірі справи погіршилися у Dolce & Gabbana (-20,8%) і Salvatore Ferragamo (-13,2%).

У цілому ж, за даними Brand Finance, 50 найдорожчих світових брендів класу люкс і преміум подешевшають у результаті пандемії на суму у понад $ 20 мільярдів. При цьому найбільший удар очікує модну й автомобільну індустрії. Тут бренди втратять до 10% вартості.

Brand Finance також проаналізували досліджувані компанії на маркетингову стратегію, лояльність, ставлення до співробітників, корпоративну репутацію і здатність впливати на вибір покупців. Найкраще з цим справи йдуть у Ferrari, Rolex, Gucci, Louis Vuitton, Lancôme, Estée Lauder, Hermès, Moncler, SK-II і Bottega Veneta.

Також аналітики консалтингової фірми назвали компанії, на яких коронавірус у цілому позначився позитивно. Це онлайн-ритейлер Amazon, стрімінговий сервіс Netflix, месенджери WhatsApp і Skype, телерадіокомпанія BBC і група зі страхування здоров'я і надання медичних послуг BUPA.

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