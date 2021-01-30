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Названі найбільші виробники ноутбуків у 2020 році: Apple лише четверта
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В останні роки продажі персональних комп'ютерів постійно знижувалися. Однак пандемія коронавірусу та подальший перехід на віддалену роботу спричинив до підвищеного попиту на цю категорію продукції, а недавно аналітики дали прогноз і на найближчі кілька років.
Згідно з деякими прогнозами, у 2021 році відвантажать 225 мільйонів ноутбуків, в той час, як торік йшлося про 218 мільйонів. Очікується, що після цього відбудеться стабілізація ситуації, а експерти IDC заявляють, що у 2023 році поставлять 216 мільйонів пристроїв.
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Цифри Canalys на 2020 рік суттєво відрізняються. Аналітики запевняють, що за 2020 рік поставили 235,1 мільйона ноутбуків і 61,9 мільйона десктопних ПК. Серед найбільших гравців залишається Lenovo, яка контролює чверть ринку з 72,7 мільйона відвантажених лептопів за весь 2020 рік. Слідом ідуть HP (67,6 мільйона), Dell (50,3 мільйона), Apple (22,6 мільйона), а також Acer (20 мільйонів).
Також 2020 рік відзначився зростанням виторгу до $ 140,3 мільярда, що перевищило показники 2019 року на $ 4,6 мільярда. Очікується, що у 2021 році виторг досягне $ 142,1 мільярда. Як і раніше, найбільшим ринком залишиться США з прибутком близько $ 36,1 мільярда, слідом йдуть Китай ($ 19,6 мільярда) і Японія ($ 9,8 мільярда).
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