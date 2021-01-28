Apple встановила абсолютний рекорд за кількістю відвантажених смартфонів

Поки багато компаній за підсумками 2020 року підраховують збитки, Apple не тільки повернула собі звання найдорожчого бренду у світі, але також встановила кілька особистих рекордів по виторгу за перший фінансовий квартал 2021 року.

Більш того, за даними дослідницької фірми International Data Corporation (IDC), у четвертому кварталі 2020 року Apple вдалося встановити абсолютний рекорд з продажу смартфонів, ставши найбільшим постачальником.

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Згідно зі звітом IDC, у четвертому кварталі 2020 року Apple відвантажила 90,1 мільйона смартфонів – на 22,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Це рекордне значення за всю історію ринку. У результаті американська компанія стала найбільшим постачальником смартфонів з часткою ринку 23,4%. Для порівняння, Samsung з жовтня по грудень минулого року відвантажила 73,9 мільйона пристроїв – 19,1% від загальної кількості.

Якщо подивитися на ситуацію за підсумками всього 2020 року, то лідером все ще залишається Samsung з 266,7 мільйона відвантажених смартфонів, що становить 20,6% всього ринку. При цьому у порівнянні з 2019 роком показники компанії впали на 9,8%. На другому місці розташувалася Apple, яка зуміла реалізувати на 7,9% більше пристроїв. Третє місце дісталося HUAWEI, поставки якої скоротилися на істотні 21,5%.

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