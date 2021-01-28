Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Apple встановила абсолютний рекорд за кількістю відвантажених смартфонів

  • 1
Apple встановила рекорд з відвантаження смартфонів - фото 1
Apple встановила рекорд з відвантаження смартфонів

Поки багато компаній за підсумками 2020 року підраховують збитки, Apple не тільки повернула собі звання найдорожчого бренду у світі, але також встановила кілька особистих рекордів по виторгу за перший фінансовий квартал 2021 року.

Більш того, за даними дослідницької фірми International Data Corporation (IDC), у четвертому кварталі 2020 року Apple вдалося встановити абсолютний рекорд з продажу смартфонів, ставши найбільшим постачальником.

Це цікаво: В Apple розповіли про небезпеку аксесуарів MagSafe для iPhone 12

Згідно зі звітом IDC, у четвертому кварталі 2020 року Apple відвантажила 90,1 мільйона смартфонів – на 22,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Це рекордне значення за всю історію ринку. У результаті американська компанія стала найбільшим постачальником смартфонів з часткою ринку 23,4%. Для порівняння, Samsung з жовтня по грудень минулого року відвантажила 73,9 мільйона пристроїв – 19,1% від загальної кількості.

Apple встановила абсолютний рекорд за кількістю відвантажених смартфонів - фото 445282

Якщо подивитися на ситуацію за підсумками всього 2020 року, то лідером все ще залишається Samsung з 266,7 мільйона відвантажених смартфонів, що становить 20,6% всього ринку. При цьому у порівнянні з 2019 роком показники компанії впали на 9,8%. На другому місці розташувалася Apple, яка зуміла реалізувати на 7,9% більше пристроїв. Третє місце дісталося HUAWEI, поставки якої скоротилися на істотні 21,5%.

Apple встановила абсолютний рекорд за кількістю відвантажених смартфонів - фото 445281

Читайте також: Samsung розповіла про еволюцію камер у топових смартфонах Galaxy S

Джерело: Business Wire
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
  • 25 cічня, 14:21
  • 540
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9329
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2784148
Загрузка...
Новини