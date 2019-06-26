Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі

В Амстердамі нещодавно відкрилась нова лінія метро, над якою працювали 15 років! Виглядає це справді футуристично та зручно.

Голландський фотограф Генрі Ауд Егберінк (Henry Oude Egberink) вирішив показати, наскільки естетична та красива нова лінія метро в Амстердамі. Лінія 52 починається на півночі, йде через підводний піст та прямує до Центрального вокзалу, а також з'єднується з іншими лініями. Кожні 6 хвилин сюди прибуває новий потяг, забираючи за день щонайменше 121 тисячу осіб.

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Але й почекати тут доволі цікаво, адже незвичайний дизайн станції та її світла кольорова гама нагадують, що майбутнє зовсім близько.

Автор всіх фото: Henry Oude Egberink

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