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Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі

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Нове метро в Амстмердамі - фото 1
Нове метро в Амстмердамі / Henry Oude Egberink

В Амстердамі нещодавно відкрилась нова лінія метро, над якою працювали 15 років! Виглядає це справді футуристично та зручно.

Голландський фотограф Генрі Ауд Егберінк (Henry Oude Egberink) вирішив показати, наскільки естетична та красива нова лінія метро в Амстердамі. Лінія 52 починається на півночі, йде через підводний піст та прямує до Центрального вокзалу, а також з'єднується з іншими лініями. Кожні 6 хвилин сюди прибуває новий потяг, забираючи за день щонайменше 121 тисячу осіб.

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Але й почекати тут доволі цікаво, адже незвичайний дизайн станції та її світла кольорова гама нагадують, що майбутнє зовсім близько.

Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі - фото 336394

Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі - фото 336395

Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі - фото 336396

Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі - фото 336397

Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі - фото 336398

Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі - фото 336399

Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі - фото 336400

Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі - фото 336401

Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі - фото 336402

Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі - фото 336403

Автор всіх фото: Henry Oude Egberink

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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