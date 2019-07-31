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Названі найбільш високооплачувані діджеї світу
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Американський журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних діджеїв у світі. І на першій позиції яскравий дует The Chainsmokers!
Музиканти The Chainsmokers Ендрю Таггарта і Алекса Полла заробили в 2019 році 46 мільйонів доларів.
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Другим у списку йде продюсер Marshmello, дохід якого склав 40 мільйонів доларів. Видання Forbes зазначає, що за минулий рік його доходи зросли вдвічі.
Лідер попередніх років, Келвін Харріс, виявився в цьому році на третьому місці рейтингу. Він заробив в 2019 році 38,5 мільйонів доларів.
Також в списку є Стів Аокі (30 млн дол.), Diplo (25 млн дол.), Tiësto (24 млн дол.), Мартін Гарікс (19 млн дол.), Девід Гетта (18 млн дол.), Zedd (17 млн дол.) і Армін Ван Бюрен (15 млн дол.).
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