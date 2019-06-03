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Названі найбільш відвідувані країни світу

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Іспанія - фото 1
Іспанія / ltbgroup

У минулому році найбільш популярною серед туристів стала Франція. Про це повідомляє Всесвітня туристична організація (UNWTO).

У 2018 році світом подорожували 1,4 мільярда людей, при цьому більше 60% глобального світового турпотоку довелося лише на 20 країн світу.

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Лідер рейтингу Франція в минулому році прийняла 93,2 мільйона людей. У топ-5 світового рейтингу також увійшли Іспанія (82,8 мільйона туристів), США (82,2 мільйона), Китай (62,9 мільйона) і Італія (62,1 мільйона).

Прованс, Франція - фото 331652
Прованс, Франція

У першій десятці країн найбільшу динаміку щодо в'їзду показала Туреччина, яка з 8-го місця в 2017 році зі зростом майже на 22% перемістилася відразу на шосту позицію з показником 45,8 мільйона туристів. На сьомому місці Мексика. Далі йдуть Німеччина, Таїланд і Великобританія. Остання за минулий рік втратила відразу три позиції в рейтингу.

Таїланд - фото 331653
Таїланд

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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