Не для лайків: охочі отримати візу США тепер зобов'язані надавати інформацію про соцмережі

Дональд Трамп воює не лише з китайськими компаніями, а й посилює візовий контроль для тих, хто хоче прибути до Сполучених Штатів. Тепер усі охочі отримати візу будуть зобов'язані вказувати свої акаунти соціальних мереж.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки.

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Більшість заявників на візи, в тому числі на короткострокові, будуть зобов'язані вказати в меню анкети свої дані в соцмережах разом з іншою особистою інформацією, – йдеться у повідомленні.

Якщо ж ви не користуєтесь соціальними мережами, то це потрібно буде вказати при подачі візи. Чиновники наголошують на тому, що надання неправдивої інформації, яка стосується вашої соціальної активності, може призвести до "серйозних наслідків" під час розгляду заявки, яку ви подали.

Також у Держдепі зазначають, що це – "важливе просування" у процесі посиленої перевірки громадян інших держав, котрі прагнуть отримати дозвіл на в'їзд до США. Зокрема, за допомогою соцмереж можуть визначати, чи не загрожує громадській безпеці особа, яка подає документи на отримання візи.

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