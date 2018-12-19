Названі найбільш очікувані фільми 2019 року

Кіноресурс IMDb назвав найбільш очікувані фільми 2019 року.

Глядачів найбільше цікавить супергеройська тематика. У рейтингу лідирують Капітан Марвел і Месники: Фінал.

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Слідом за ними йде інша картина про супергероїв – Люди Ікс: Темний Фенікс. Далі йдуть Одного разу в Голлівуді, Ірландець, Воно 2, Скло, Джокер Алладін і Хеллбой. Ресурс також склав список найбільш очікуваних серіалів. У ТОП-10 увійшли Добрі знамення, Я – ніч, Переродження, Академія Амбрелла, Хранителі, Пацани, Убивчий клас, Приємні клопоти, Фатальний патруль і Темні початки.

Дивіться трейлер фільму Капітан Марвел:

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