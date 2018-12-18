Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Маколей Калкін зіграв в ігри за мотивами Сам вдома і розповів, що в них не так

  • 13
Маколей Калкін зіграв в ігри за мотивами Сам вдома - фото 1
Маколей Калкін зіграв в ігри за мотивами Сам вдома / Кардр з відео

Кевін зіграв в ігри про самого себе, а потім розправився з гіршими з них, як з бандитами в Сам вдома.

Блогер Джеймс Д. Рольф, який займається оглядами ігор, запросив до свого відеоблога актора Маколея Калкіна, який став мегапопулярним після ролі у фільмах Сам удома і Сам удома 2.

І ще: На The Game Awards оголосили найкращі відеоігри 2018 року

За сюжетом Калкін у ролі кур’єра приходить до Рудольфа з коробкою ігор Сам вдома для різних ігрових приставок і пропонує зробити на них огляд. Під час гри вони коментують розбіжності з сюжетом фільмів.

В кінці ролика блогер і актор розправляються з поганими іграми в стилі Сам вдома.

Читайте також: Mortal Kombat 11: стало відомо, коли вийде нова частина легендарної гри

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)
  • 16 грудня, 17:30
  • 2556
Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
  • 12:00
  • 492
З Днем Святого Миколая 2018! Найкращі привітання з Миколаєм
  • 17:10
  • 1952
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне