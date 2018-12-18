Маколей Калкін зіграв в ігри за мотивами Сам вдома і розповів, що в них не так

Маколей Калкін зіграв в ігри за мотивами Сам вдома / Кардр з відео

Кевін зіграв в ігри про самого себе, а потім розправився з гіршими з них, як з бандитами в Сам вдома.

Блогер Джеймс Д. Рольф, який займається оглядами ігор, запросив до свого відеоблога актора Маколея Калкіна, який став мегапопулярним після ролі у фільмах Сам удома і Сам удома 2.

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За сюжетом Калкін у ролі кур’єра приходить до Рудольфа з коробкою ігор Сам вдома для різних ігрових приставок і пропонує зробити на них огляд. Під час гри вони коментують розбіжності з сюжетом фільмів.

В кінці ролика блогер і актор розправляються з поганими іграми в стилі Сам вдома.

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