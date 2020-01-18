Названі найбільш ненадійні кросовери

Німецька організація TÜV склала рейтинг з ТОП-3 найбільш ненадійних бюджетних позашляховиків.

Найменш надійним виявився кросовер Dacia (Renault) Duster. За 2-3 роки експлуатації у 13% автомобілів часто знаходять дрібні поломки в освітленні. А от несподіваний витік мастила з двигуна викликає подив. Також спостерігаються проблеми з кермовим керуванням і підвіскою.

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Hyundai Tucson (тип TL) виправив всі недоліки свого попередника ix35. Але навіть у нових моделей спостерігаються проблеми із задньою підвіскою. Ще в 11% випадків спостерігали проблему зі стоянковим гальмом і виявляли дефекти кузова.

3-річний Kia Sportage теж не може похвалитися видатної надійністю. Попри покращений вигляд, внесення корективів в конструкцію і виправлення "дитячих хвороб", у 7% позашляховиків виявляють багато неприємних дрібниць: проблеми з електронікою, гальмами, а якість підвіски і зовсім погіршився в порівнянні з попереднім модельним рядом 2010 року.

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