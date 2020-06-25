Названі найбагатші народні депутати України: рейтинг ТОП 25

Депутати Верховної Ради України у своїх деклараціях вказали сумарно понад 10 мільярдів гривень, які вони зберігають готівкою та на рахунках. Розповідаємо, хто з народних обранців входить до 25-ки найбагатших.

На основі аналізу декларацій hromadske склало рейтинг найбагатших депутатів. У рейтингу враховані всі грошові активи, які вказані в деклараціях нардепів: це і готівка, і кошти на рахунках у банках, і внески до небанківських фінансових установ, і права вимоги боргу.

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При цьому в рейтингу не взято до уваги інші активи депутатів, зокрема – цінні папери, нерухомість, автомобілі та інше майно.

Рейтинг депутатів з найбільшою кількістю задекларованих грошей

1. Петро Порошенко, "Європейська солідарність"

Експрезидент України не приховує, що він офіційний гривневий мільярдер. На рахунках та готівкою у нього 1,834 млрд гривень. Порошенкові належить низка компаній – і це не лише компанія Roshen, а й банки, телеканали, заводи тощо.

2. Максим Єфімов, група "Довіра"

Нардеп має 755,4 мільйона гривень. Єфімов є одним з найбільших бізнесменів Краматорська: йому належить частка "Старокраматорського машинобудівного заводу", а ще депутат є президентом заводу "Енергомашспецсталь". У 2018 році Єфімов фігурував у журналістському розслідуванні програми "Схеми", оскільки пов'язані з ним компанії вигравали підряди на будівництво інфраструктурних об'єктів на Донбасі.

3. Григорій Суркіс, "Опозиційна платформа – за життя"

Бізнес-партнер Ігоря Коломойського, співвласник футбольного клубу "Динамо" та акціонер телеканалу "1+1" задекларував 514,89 мільйона гривень, з яких 158 мільйонів гривень – позика його брату, Ігореві Суркісу.

4. Віталій Данілов, "Батьківщина"

Депутат задекларував 273,49 мільйона гривень. Як і Григорій Суркіс, Данілов має стосунок до футболу. Він був президентом кількох футбольних клубів, а у 2008-2016 роках був президентом української "Прем'єр-ліги". До отримання мандата Данілов працював консультантом у компанії "Інвестор-Атіка", що займається видобутком та торгівлею газом.

5. Тарас Козак, "Опозиційна платформа – За життя"

Власник телеканалів "NewsOne", "112 Україна" та "ZIK" вказав у декларації 246,5 мільйона гривень. На початку 2000-х він працював в органах податкової та митної служб, а у 2009 році очолив Одеську митницю. Згідно з журналістським розслідуванням "Схем", Козак разом з Віктором Медведчуком володіє нафтовим бізнесом у Росії.

На ТОП-5 найбагатших нардепів припадає близько 36% всіх задекларованих депутатами коштів. Найбагатшою фракцією Ради стала "Європейська солідарність", у депутатів якої налічується 2,02 млрд гривень – в середньому по 74,8 мільйона гривень на кожного. Найбідніші депутати — у "Слузі народу". Там кожен в середньому задекларував по 7,78 мільйона гривень, а всі разом "слуги" мають 1,92 млрд гривень.

hromadske

Наступні 20 позицій у рейтингу найбагатших депутатів:

6. Віктор Медведчук , "ОПЗЖ" – 210,01 млн грн.

, "ОПЗЖ" – 210,01 млн грн. 7. Олександр Герега , група "За майбутнє" – 208,98 млн грн.

, група "За майбутнє" – 208,98 млн грн. 8. Віталій Борт , "ОПЗЖ" – 198,64 млн грн.

, "ОПЗЖ" – 198,64 млн грн. 9. Віктор М'ялик , група "За майбутнє" – 180,54 млн грн.

, група "За майбутнє" – 180,54 млн грн. 10. Вадим Столар , "ОПЗЖ" – 173,38 млн грн.

, "ОПЗЖ" – 173,38 млн грн. 11. Юлія Тимошенко , "Батьківщина" – 166,64 млн грн.

, "Батьківщина" – 166,64 млн грн. 12. Сергій Власенко , "Батьківщина" – 156,36 млн грн.

, "Батьківщина" – 156,36 млн грн. 13. Нестор Шуфрич , "ОПЗЖ" – 154,69 млн грн.

, "ОПЗЖ" – 154,69 млн грн. 14. Дмитро Ісаєнко , "ОПЗЖ" – 152,87 млн грн.

, "ОПЗЖ" – 152,87 млн грн. 15. Сергій Тарута , "Батьківщина" – 147,36 млн грн.

, "Батьківщина" – 147,36 млн грн. 16. Олег Семінський, "Слуга Народу" – 146,44 млн грн.

"Слуга Народу" – 146,44 млн грн. 17. Олег Воронько , "Слуга Народу" – 123,61 млн грн.

, "Слуга Народу" – 123,61 млн грн. 18. Федір Христенко , "ОПЗЖ" – 120,72 млн грн.

, "ОПЗЖ" – 120,72 млн грн. 19. Анжеліка Лабунська , "Батьківщина" – 107,41 млн грн.

, "Батьківщина" – 107,41 млн грн. 20. Володимир Кальцев , "ОПЗЖ" – 106,86 млн грн.

, "ОПЗЖ" – 106,86 млн грн. 21. Ігор Абрамович , "ОПЗЖ" – 106,05 млн грн.

, "ОПЗЖ" – 106,05 млн грн. 22. Муса Магомедов , позафракційний – 100,48 млн грн.

, позафракційний – 100,48 млн грн. 23. Олександр Сова , "Слуга Народу" – 100,39 млн грн.

, "Слуга Народу" – 100,39 млн грн. 24. Вадим Рабінович , "ОПЗЖ" – 93,69 млн грн.

, "ОПЗЖ" – 93,69 млн грн. 25. Ренат Кузьмін, "ОПЗЖ" – 80,94 млн грн.

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