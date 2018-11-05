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Маск хоче випустити пікап з титану

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Пікап майбутнього - фото 1
Пікап майбутнього / express

Творець компанії Tesla Ілон Маск планує створити абсолютно новий автомобіль, що працює на електричній енергії. За його словами, він хотів би бачити його зробленим у футуристичному стилі або у стилі фільму "Той, що біжить по лезу".

Ілон Маск зробив особливий акцент на тому, що йому не дуже цікава загальна кількість випущених одиниць майбутньої моделі. Вперше ескіз планованого до створення автомобіля був представлений на показі електричної вантажівки від компанії Tesla, що відбувся у минулому році.

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Футуристичний пікап - фото 286905
Футуристичний пікап

У розмові Ілон Маск сказав, що створення цього автомобіля є його власним бажанням, і успішні продажі його абсолютно не цікавлять. Компанія цілком може виготовити його лімітованою кількістю. Також він повідомив, що у готовій моделі буде велика кількість деталей з титану.

На закінчення Маск підкреслив, що першочерговим завданням його компанії є виробництво автомобіля на електричній енергії, що за своїми параметрами перевершить бензиновий автомобіль.

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Джерело: theverge
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