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Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach

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Презентація Maybach GLS пройде на мотор-шоу в Лос-Анджелесі - фото 1
Презентація Maybach GLS пройде на мотор-шоу в Лос-Анджелесі / donanimhaber

Компанія Mercedes-Benz вивела на тести кросовер Maybach GLS.

Компанія Mercedes готується представити конкурента Bentley Bentayga. Кросовер Maybach GLS вже почали тестувати на дорогах.

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Судячи зі знімків, автомобіль збереже свою колісну базу і буде відрізнятися багатим обладнанням. У машини не буде нічого спільного з показаним у Пекіні концептом Vision Ultimate Luxury Concept. Як розповів головний інженер бренду Юрген Вайсінгер, автомобіль отримає пневматичну підвіску, яка забезпечить максимальний комфорт.

Машину розробляли з урахуванням того, що керувати нею буде найманий водій. Презентація транспортного засобу пройде на мотор-шоу в Лос-Анджелесі, яке відбудеться вже в цьому місяці.

Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach - фото 286729
Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach
Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach - фото 286728
Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach
Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach - фото 286727
Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach
Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach - фото 286726
Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach

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Джерело: donanimhaber
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