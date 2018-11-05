Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach

Компанія Mercedes-Benz вивела на тести кросовер Maybach GLS.

Компанія Mercedes готується представити конкурента Bentley Bentayga. Кросовер Maybach GLS вже почали тестувати на дорогах.

І ще: Ексклюзивний Mercedes SLR McLaren 722S оцінили у мільйон доларів: фото

Судячи зі знімків, автомобіль збереже свою колісну базу і буде відрізнятися багатим обладнанням. У машини не буде нічого спільного з показаним у Пекіні концептом Vision Ultimate Luxury Concept. Як розповів головний інженер бренду Юрген Вайсінгер, автомобіль отримає пневматичну підвіску, яка забезпечить максимальний комфорт.

Машину розробляли з урахуванням того, що керувати нею буде найманий водій. Презентація транспортного засобу пройде на мотор-шоу в Лос-Анджелесі, яке відбудеться вже в цьому місяці.

Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach

Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach

Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach

Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach

Читайте також: Стало відомо, коли з'являться перші авто з сонячними панелями