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Названі лікувальні властивості популярних трав'яних чаїв

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Чай - фото 1
Чай / puershop

Багато рослин допомагають зміцнити імунітет і позбутися застарілих захворювань, а смак самостійно приготованих трав'яних напоїв найчастіше незрівнянно кращий за покупні ароматизовані.

Чай з меліси

Меліса містить велику кількість антиоксидантів, але, на відміну від зеленого чаю, чай з меліси допомагає набрати вагу. Так, ви не помилилися, на світі є люди, які мріють поправитися. Тепер відсутність апетиту вам не загрожує, випийте чай з меліси, і скоро ви відчуєте сильний напад голоду.

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Імбирний чай

Морська хвороба може зіпсувати відпустку кому завгодно. Якихось пів години задоволення, і ви більше не можете насолоджуватися круїзом. Так, ви, звичайно, можете взяти з собою таблетки і великий гігієнічний мішок, але можна зробити дещо краще: випийте чашку імбирного чаю! Ароматний, зігріваючий, неперевершений імбирний чай допоможе вгамувати неприємні позиви вашого живота і швидше стати на ноги.

Ромашковий чай

Чи відчуваєте себе напруженим? Якщо на роботі стрес за стресом, ви відчуваєте, що ось-ось зірветься, випийте чашку ромашкового чаю. Він допоможе вам заспокоїтися, але це не єдине, на що здатний ромашковий чай. Річ у тім, крім того, що ромашка є природним, абсолютно безпечним антидепресантом, вона ще й допоможе вам, нарешті, виспатися.

Названі лікувальні властивості популярних трав'яних чаїв - фото 413805

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Джерело: puershop
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