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Названі лікувальні властивості популярних трав'яних чаїв
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Багато рослин допомагають зміцнити імунітет і позбутися застарілих захворювань, а смак самостійно приготованих трав'яних напоїв найчастіше незрівнянно кращий за покупні ароматизовані.
Чай з меліси
Меліса містить велику кількість антиоксидантів, але, на відміну від зеленого чаю, чай з меліси допомагає набрати вагу. Так, ви не помилилися, на світі є люди, які мріють поправитися. Тепер відсутність апетиту вам не загрожує, випийте чай з меліси, і скоро ви відчуєте сильний напад голоду.
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Імбирний чай
Морська хвороба може зіпсувати відпустку кому завгодно. Якихось пів години задоволення, і ви більше не можете насолоджуватися круїзом. Так, ви, звичайно, можете взяти з собою таблетки і великий гігієнічний мішок, але можна зробити дещо краще: випийте чашку імбирного чаю! Ароматний, зігріваючий, неперевершений імбирний чай допоможе вгамувати неприємні позиви вашого живота і швидше стати на ноги.
Ромашковий чай
Чи відчуваєте себе напруженим? Якщо на роботі стрес за стресом, ви відчуваєте, що ось-ось зірветься, випийте чашку ромашкового чаю. Він допоможе вам заспокоїтися, але це не єдине, на що здатний ромашковий чай. Річ у тім, крім того, що ромашка є природним, абсолютно безпечним антидепресантом, вона ще й допоможе вам, нарешті, виспатися.
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