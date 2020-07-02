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Ці фрукти не варто їсти на сніданок

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Сніданок - фото 1
Сніданок / wday

Фрукти – справжнє джерело вітамінів і цінних мінералів, які підтримують роботу всього організму. Але не завжди вони приносять користь здоров'ю.

Є фрукти, які не можна вживати натщесерце, тому що вони навантажують шлунково-кишковий трак.

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Банани. Дієтологи не рекомендують вживати банани на голодний шлунок, тому що в них міститься багато калію і магнію. Ці елементи можуть негативно вплинути на роботу серцево-судинної системи, порушивши магнієво-калієвий баланс в організмі. Плюс до всього, банани доволі калорійні, тому не підійдуть на сніданок людям, які намагаються скинути зайву вагу.

Груші. У списку заборонених продуктів виявилася і груша. Її плоди багаті на грубу клітковину, яка не найкращим чином впливає на слизову оболонку шлунка, якщо він порожній.

Виноград. Цей фрукт також не рекомендують вживати натщесерце. Виноград здатний викликати процеси бродіння в шлунку, які призводять до метеоризму, тяжкості і інших розладів. Крім цього, шкірка винограду дуже довго перетравлюється.

Ці фрукти не варто їсти на сніданок - фото 413562

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Джерело: wday
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