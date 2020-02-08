Названі корисні властивості лаврового листа

Лаврова олія має антисептичні і знеболюючі властивості, а також це потужний природний антибіотик.

Експерти розповіли про те, як приготувати таку олію самостійно. У вас дома завжди буде недорогий багатофункціональний засіб, історія якого налічує тисячоліття.

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Спосіб приготування:

Ретельно вимийте і простерилізуйте скляну банку Переконайтеся, що лаврове листя чисте, на ньому немає пилу або сміття Покладіть листя в банку і залийте їх мигдальною олією Закрийте герметичною кришкою і залиште настоюватися на 40 днів

Лаврова олія звужує кровоносні судини, скорочує і розслабляє м'язи за допомогою нервових імпульсів, а також покращує кровообіг. Така олія дуже корисна при мігрені. Якщо ви страждаєте від болю в шиї або плечах, спробуйте зробити розслабляючий масаж з цією олією.

Якщо ви страждаєте від грипу або застуди, обов'язково робіть парові ванночки або гарячі компреси з лавровою олією. Вона також бореться з інфекційними збудниками, які викликають застуду.

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