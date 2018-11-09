Названі корисні продукти для перекусів

Як правильно спланувати перекушування, виходячи з калорійності і ситності основних прийомів їжі.

Горіхи замість печива. Якщо ви зголодніли після обіду, перекусіть їжею, яка містить ненасичені жири. Наприклад, волоськими горіхами або авокадо. Бонус: такі снеки покращують вашу пам'ять.

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Ягоди замість кексів. З'їжте чашку свіжих ягід, якщо думки про солодощі не дають спокійно працювати. Це не так шкідливо для зубів і фігури. Крім того, в ягодах є багато вітамінів і клітковини, а от тортики не можуть цим похвалитися.

Курка замість чіпсів. Любите підкріпитися пікантними закусками на кшталт чіпсів? Ловіть пораду: замініть їх шматочками вареної курки зі спеціями і овочами. Ще один чудовий перекус – хумус, він точно не зашкодить фігурі.

Названі корисні продукти для перекусів

Яблуко замість цукерок. З'їжте краще яблуко замість цукерок. Не хочете яблуко? Тоді нагадаємо приказку: "Хочеш їсти – з'їж яблуко, не хочеш яблуко – значить, не хочеш їсти".

Грецький йогурт замість морозива. Перекусіть грецьким йогуртом з ягодами, якщо раптом захотілося морозива. В такому перекусі є 18 грамів білка і всього 100 калорій. Це чудовий варіант для тих, у кого мозок відмовляється працювати без солодкого.

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