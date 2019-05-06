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Названі корисні напої, які врятують від застуди

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Що врятує від подразнення горла - фото 1
Що врятує від подразнення горла / bit

Медики рекомендують за перших ознак застуди вживати більше рідини. Це потрібно для того, щоб позбутися від токсинів.

Тепле молоко з мінеральною водою. Фахівці радять пити цей напій в рівних пропорціях. Молоко і воду необхідно підігріти, але вони не мають бути гарячими.

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Якщо у людини сильне подразнення горла, то в напій можна додати маленький шматочок вершкового масла. Тепле молоко з мінеральною водою полегшує болі в горлі і сприяє відходженню мокротиння.

Напій з шипшини. Фахівці радять при перших ознаках застуди пити напій із шипшини. Остання містить велику кількість вітаміну C. Цей напій має жовчогінний та сечогінний ефект.

Компот із сухофруктів. Сушені фрукти зберігають всі необхідні мікроелементи і вітаміни, що містяться у свіжих фруктах. Такий відвар здатний активізувати імунну систему для боротьби з вірусами.

Компот із сухофруктів - фото 326060
Компот із сухофруктів

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Джерело: eda.bit.ua
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