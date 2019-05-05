Дієтологи розповіли, який хліб найкорисніший

Дієтологи кажуть, що найкорисніший – житній хліб. Він добре зберігається і очищає організм завдяки високому вмісту клітковини.

Майже 100 кг хліба в середньому з'їдає за рік один українець, порахували в Держстаті. Білий, сірий, чорний, з висівками – кожен вибирає різний і зберігає його по-своєму.

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Улюблений пшеничний хліб виявився в кінці рейтингу поживності. У такий буханець найчастіше додають відбілювачі та розпушувачі. Уникати треба і популярного сьогодні бездріжджового хліба. Це чистої води маркетинговий хід, кажуть професійні пекарі. Хліб без дріжджів краще пекти вдома, тоді можна нічого не боятися.

Купувати хліб краще у фірмових магазинах або маркетах, але ні в якому разі не на стихійних ринках. Там практично кожен другий буханець підробка, кажуть експерти. Неприємності будуть і від хліба в пакетах, особливо нарізаного. Плівка створює парниковий ефект і буханець швидко пліснявіє. Зберігати хліб найкраще в паперових пакетах або у тканини.

Смачні бутерброди з хлібом і оселедцем

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