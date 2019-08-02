Названі корисні напої для здоров'я нирок

Нирки − парний орган, який виконує важливі функції в організмі людини. Розглянемо чудові трав'яні напої для підтримки правильного функціонування цього органу.

Пирій. Цю поживну траву з давніх пір використовують для лікування інфекцій сечовивідних шляхів. Вона також запобігає утворенню каменів у нирках, особливо в поєднанні з цитратом калію.

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Реманія. Маловідома на Заході, але популярна в Китаї, рослина сприяє загальному здоров'ю та лікуванню певних захворювань нирок. Дослідження, проведені на пацієнтах, які приймали настій реманії, показали зниження рівня креатиніну. Цей показник − клінічна ознака поліпшення функції нирок.

Банаба. Родом з Австралії і Південно-Східної Азії, банаба також здавна використовується як сечогінний і природній тонізуючий засіб для нирок і сечовивідних шляхів. Ця рослина ефективна при лікуванні інфекцій, попередження утворення каменів як в жовчному міхурі, так і в нирках.

Банаба

Імбир. Потужні антиоксидантні властивості імбиру дозволяють підтримувати загальний стан здоров'я нирок і знизити окислювальний стрес. Він також дуже ефективний для очищення нирок і навіть розчинення каменів.

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