Названі комахи, яких варто побоюватися влітку

Літо – сезон комах. Деякі з них нешкідливі, але є й ті, які нам загрожують.Чиїх укусів варто побоюватися найбільше?

Оса

Напевно, кожного з нас в дитинстві жалила оса. Однак не варто втрачати пильність, оскільки укус оси може стати сильним алергеном і викликати анафілактичний шок. Крім цього, їх укуси дуже болючі. Щоб уникнути такої проблеми, обов'язково використовуйте різкі парфуми і носіть світлий одяг.

І ще: Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня

Муха

Укус мухи треба обов'язково обробити спиртовим розчином. Річ у тому, що їх жало переносить більше 70 хвороб. Тому за перших же очевидних симптомах укусу обов'язково діставайте спирт для дезінфекції.

Кліщ

Найбільш дрібним і підступним серед цих комах є кліщ. Він може передати людині збудників деяких захворювань, таких як, наприклад, хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) або кліщовий енцефаліт. Після прогулянок у парку або на природі обов'язково огляньте своє тіло, якщо виявили кліща, негайно зверніться до лікаря.

Це цікаво: Скільки вам було років, коли ви це дізнались? 10 шокуючих фактів про звичні речі