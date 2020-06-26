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Названі комахи, яких варто побоюватися влітку

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Комахи - фото 1
Комахи / bigmir

Літо – сезон комах. Деякі з них нешкідливі, але є й ті, які нам загрожують.Чиїх укусів варто побоюватися найбільше?

Оса

Напевно, кожного з нас в дитинстві жалила оса. Однак не варто втрачати пильність, оскільки укус оси може стати сильним алергеном і викликати анафілактичний шок. Крім цього, їх укуси дуже болючі. Щоб уникнути такої проблеми, обов'язково використовуйте різкі парфуми і носіть світлий одяг.

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Муха

Укус мухи треба обов'язково обробити спиртовим розчином. Річ у тому, що їх жало переносить більше 70 хвороб. Тому за перших же очевидних симптомах укусу обов'язково діставайте спирт для дезінфекції.

Кліщ

Найбільш дрібним і підступним серед цих комах є кліщ. Він може передати людині збудників деяких захворювань, таких як, наприклад, хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) або кліщовий енцефаліт. Після прогулянок у парку або на природі обов'язково огляньте своє тіло, якщо виявили кліща, негайно зверніться до лікаря.

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Джерело: bigmir
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