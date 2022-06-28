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Названі головні принципи правильного харчування влітку

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Харчування / racurs

Жити без дієт можна, дотримуючись принципів здорового харчування. Літо – найкращий час для влаштування такого раціону, щоб і голодними не ходити, і фігуру не обтяжувати.

Часто ми навіть не замислюємося, що і як треба їсти в спеку. Але ж проблем легко можна уникнути і відчувати себе протягом усього дня бадьорими і активними, пише sib.

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Сезонні овочі та фрукти

Саме зелень, овочі і фрукти мають складати половину вашого денного раціону. Адже вони багаті калієм, кальцієм, вітамінами групи В, С і антиоксидантами. Однак не забувайте, що ягоди і фрукти також містять цукор, тому все має бути в міру (300-400 грамів на добу).

Білки і вуглеводи

Ваше тіло має потребу в білку, незалежно від погоди, проте організму його складніше засвоювати. Влітку віддайте перевагу рослинним білкам і тваринним білкам з птиці, риби і молочних продуктів. Споживанням червоного м'яса в літній час краще не захоплюватися.

Обмежте вживання морозива і крижаних напоїв

Морозиво, як і будь-яка солодка їжа, збільшує в'язкість крові, довго перетравлюється, а цукор і добавки тільки підсилюють спрагу. Небезпека полягає і в крижаній воді: вона охолоджує стравохід і трахею, знижуючи імунітет. Тому настільки часті випадки типу "попив холодної води – болить горло".

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