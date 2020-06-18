Названі головні правила здорового сніданку

Вчені підтверджують, що люди, які не снідають, зазвичай їдять більше протягом дня. У довгостроковій перспективі це викликає збільшення ваги. Пропонуємо ознайомитися із золотими правилами здорового сніданку.

Об'єднати білки зі складними вуглеводами

Деякі дослідження показали позитивний взаємозв'язок між вмістом білка на сніданок і звичками харчування людей, які пройшли тестування. Чим вища кількість білка, тим менша кількість нападів голоду протягом дня.

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Що стосується вуглеводів, їх запаси спустошуються вночі, а якщо вони не поповнюються вранці, можуть відбуватися часті падіння концентрації. В цьому випадку організм швидко споживає енергію і з'являється бажання з'їсти багато солодких продуктів, багатих жирами і порожніми калоріями. Щоб не впасти в спокусу, треба вранці вживати складні вуглеводи, які повільно перетравлюються і дають енергію. Ідеальними є каша і протеїнові мюслі, а також продукти з цільного зерна.

Їсти більше за сніданком

Ті, хто уникає сніданку, зазвичай їдять більше протягом дня. Ізраїльське дослідження показало, що жінки, які отримують більшість щоденних калорій за сніданком, мають кращі результати в дієтах, ніж ті, хто готує великі страви на обід або вечерю. Оскільки яйця, йогурти та фрукти швидко набридають, можна доповнити своє меню кашею і мюслі, білковими продуктами.

Сніданок

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