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Названі головні правила харчування у спеку

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Спека - фото 1
Спека / vokrugsveta

Втрата апетиту, поганий сон, млявість – періоди спекотної погоди не завжди радують нас. Однак є поради щодо подолання проблем у спеку.

Зазвичай ми втрачаємо від 2 до 2,5 літрів рідини на день через потовиділення, дихання. Тому, відповідно до рекомендацій фахівців з харчування, в звичайні дні ми маємо пити близько 6-8 склянок води або іншої рідини. Доброю новиною є те, що ми можемо досягти цієї норми за допомогою молока, напоїв без цукру, чаю та кави, а також звичайної води.

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Які продукти оптимальні в спекотний день?
Дієтологи говорять, що продукти харчування становлять близько 20-30% нашого споживання рідини. Деякі з них містять більше води, ніж інші. Ми маємо вживати ці продукти в спеку, якщо ми хочемо підняти рівень H2O в організмі. Ось їх список:

  • полуниця
  • огірок
  • кабачки
  • селера
  • салат
  • диня

Страви з високим вмістом рідини можуть допомогти досягти потрібного рівня гідратації. Серед них супи, тушковане м'ясо і каша. Звичайно, їх можна зробити більш літніми, використовуючи сезонні інгредієнти.

Названі головні правила харчування у спеку - фото 411508

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Джерело: bbcgoodfood
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