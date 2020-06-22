Названі головні правила харчування у спеку

Втрата апетиту, поганий сон, млявість – періоди спекотної погоди не завжди радують нас. Однак є поради щодо подолання проблем у спеку.

Зазвичай ми втрачаємо від 2 до 2,5 літрів рідини на день через потовиділення, дихання. Тому, відповідно до рекомендацій фахівців з харчування, в звичайні дні ми маємо пити близько 6-8 склянок води або іншої рідини. Доброю новиною є те, що ми можемо досягти цієї норми за допомогою молока, напоїв без цукру, чаю та кави, а також звичайної води.

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Які продукти оптимальні в спекотний день?

Дієтологи говорять, що продукти харчування становлять близько 20-30% нашого споживання рідини. Деякі з них містять більше води, ніж інші. Ми маємо вживати ці продукти в спеку, якщо ми хочемо підняти рівень H2O в організмі. Ось їх список:

полуниця

огірок

кабачки

селера

салат

диня

Страви з високим вмістом рідини можуть допомогти досягти потрібного рівня гідратації. Серед них супи, тушковане м'ясо і каша. Звичайно, їх можна зробити більш літніми, використовуючи сезонні інгредієнти.

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