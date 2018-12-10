Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Названі фрукти, які покращують чоловічу силу

  • 34
Позитивно впливають на чоловічу потенцію фініки - фото 1
Позитивно впливають на чоловічу потенцію фініки / starniks

Банани позитивно впливають на чоловічу силу.

Вчені провели дослідження і встановили, тропічні фрукти впливають на чоловічу потенцію. Як виявилося, найбільш позитивною дією володіють банани, авокадо і фініки.

І ще: Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків

Фахівці радять у домашніх умовах робити афродизіак, що складається з банана, волоських горіхів і карі. Крім цього в цьому фрукті міститься корисний для чоловіків калій. Не менш корисним вважається і авокадо. У ньому, крім калію містяться жирні кислоти. Їх можна отримати і під час вживання червоного м'яса, але як більш корисну альтернативу, рекомендують саме цей фрукт.

Позитивно впливають на чоловічу потенцію і фініки. Цукор, який міститься в цих плодах, допомагає продовжити статевий акт, а також очистити кров.

Чтайте також: Учені розповіли, що може викликати масове безпліддя у чоловіків

Джерело: boston.com
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
  • 06 грудня, 16:21
  • 848
Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
  • 08 грудня, 16:22
  • 224
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 879564
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа