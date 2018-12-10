Названі фрукти, які покращують чоловічу силу

Банани позитивно впливають на чоловічу силу.

Вчені провели дослідження і встановили, тропічні фрукти впливають на чоловічу потенцію. Як виявилося, найбільш позитивною дією володіють банани, авокадо і фініки.

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Фахівці радять у домашніх умовах робити афродизіак, що складається з банана, волоських горіхів і карі. Крім цього в цьому фрукті міститься корисний для чоловіків калій. Не менш корисним вважається і авокадо. У ньому, крім калію містяться жирні кислоти. Їх можна отримати і під час вживання червоного м'яса, але як більш корисну альтернативу, рекомендують саме цей фрукт.

Позитивно впливають на чоловічу потенцію і фініки. Цукор, який міститься в цих плодах, допомагає продовжити статевий акт, а також очистити кров.

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