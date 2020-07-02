Голлівуд вперше купив фільм українського режисера

Компанія Lionsgate, один з найбільших дистриб'юторів в США, придбала права на трилер Let It Snow Станіслава Капралова. І це перший випадок, коли Голлівуд купує фільм українського режисера.

Цією новиною у Фейсбук поділився сам Капралов. За словами режисера, зберігати цю новину в таємниці йому довелося два місяці. Тепер про це пише він і перші великі закордонні ЗМІ на кшталт The Hollywood Reporter.

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"Велика новина для мене, як кінематографіста, і для України в цілому! Фільм українського режисера вперше купив Голлівуд! – написав Капралов. – Американський дистриб'ютор Lionsgate придбав права на наш з Сергієм Лавренюком англомовний трилер Let It Snow з Іванкою Сахно в головній ролі".

Картина Let It Snow є копродукцією Іспанії, України та США. Її сюжет розповість про сноубордистку на ім'я Міа, яку переслідує маніяк на снігоході. Головна роль дісталася актрисі українського походження Іванні Сахно, яка грала у фільмах Тихоокеанський рубіж 2 і Шпигун, який мене кинув.

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