Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Голлівуд вперше купив фільм українського режисера

  • 153
Let It Snow - фото 1
Let It Snow

Компанія Lionsgate, один з найбільших дистриб'юторів в США, придбала права на трилер Let It Snow Станіслава Капралова. І це перший випадок, коли Голлівуд купує фільм українського режисера.

Цією новиною у Фейсбук поділився сам Капралов. За словами режисера, зберігати цю новину в таємниці йому довелося два місяці. Тепер про це пише він і перші великі закордонні ЗМІ на кшталт The Hollywood Reporter.

І ще: Душа: новий трейлер крутого мультфільму від Pixar

"Велика новина для мене, як кінематографіста, і для України в цілому! Фільм українського режисера вперше купив Голлівуд! – написав Капралов. Американський дистриб'ютор Lionsgate придбав права на наш з Сергієм Лавренюком англомовний трилер Let It Snow з Іванкою Сахно в головній ролі".

Картина Let It Snow є копродукцією Іспанії, України та США. Її сюжет розповість про сноубордистку на ім'я Міа, яку переслідує маніяк на снігоході. Головна роль дісталася актрисі українського походження Іванні Сахно, яка грала у фільмах Тихоокеанський рубіж 2 і Шпигун, який мене кинув.

Це цікаво: Шарліз Терон обсміяла бійцівські навички Стівена Сігала

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1579
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 253
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2413056
Загрузка...
Новини