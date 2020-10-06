Названі дороги Києва, які відремонтують у 2021 році

Мер Києва Віталій Кличко розповів про те, які дорожні роботи проводитимуться найближчим часом, а також в наступному році.

Так, за його словами, ремонт доріг в Києві буде проводитися до того моменту, поки дозволяє погода.

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"В 2021 ми плануємо завершити реконструкцію, зокрема, Пейзажної алеї, капітальний ремонт вулиць Чорнобильської та Борщагівської. Продовжимо роботи з будівництва вулиць Довбуша, Великої Кільцевої дороги на ділянках від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської і від Богатирської до Оболонського проспекту", – йдеться в повідомленні.

Також в наступному році продовжиться реконструкція таких територій:

вул. Івана Франка;

вул. Стеценко;

транспортна розв'язка на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана;

пр. Гагаріна;

транспортна розв'язка біля метро Чернігівська.

Крім цього, за словами Кличка, буде розпочато будівництво велодоріжки на Набережному шосе, а також буде проведено капітальний ремонт проспекту Героїв Сталінграда.

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