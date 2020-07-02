Названі дієти, які рекомендує наука

Існує велика кількість дієт, але далеко не всі з них приносять користь для здоров'я. Середземноморська, атлантична, DASH – це ті види, які рекомендують науковці.

Середземноморська дієта. Вона має найбільшу кількість наукових доказів своєї користі, оскільки грає важливу профілактичну роль і є засобом лікування різних патологій.

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Ця дієта помітно покращує здоров'я. Зокрема, ефективна проти проблем, пов'язаних з хронічним запаленням, а саме: метаболічного синдрому, цукрового діабету, раку, серцево-судинних і нейродегенеративних захворювань.

Дієта DASH. Вона ґрунтується на дієтичному підході до того, щоб зупинити гіпертонію. Складається з рекомендацій, зазначених Американською кардіологічною асоціацією (AHA), які спрямовані на зниження артеріального тиску і запобігання серцево-судинних захворювань.

Атлантична дієта. Ця дієта типова для країн, оточених атлантичним узбережжям. Як і її середземноморська сестра, вона сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань, але заснована на таких принципах:

Риба і молюски головні компоненти дієти

Обов'язкове споживання овочів у великій кількості

Зернові, бобові та картопля джерела вуглеводів

Помірне споживання червоного м'яса

Використання оливкової олії як основного кулінарного жиру.





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