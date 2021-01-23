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Названі цілющі властивості синьої цибулі
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Іспанський лікар Оділь Фернандес настійно рекомендує вживати синю цибулю в розпал епідемії.
Як з'ясувалося, синя цибуля кардинально відрізняється від звичайної за хімічним складом.
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Навіть при термічній обробці всі її корисні властивості зберігаються. Згідно з дослідженнями, синя цибуля містить велику кількість антиоксидантів, завдяки чому надає омолоджуючу і протиракову дію, цілюще впливає на процеси регенерації тканин і перешкоджає передчасному відмиранню клітин.
Нагадаємо, взимку, найчастіше, людині не вистачає вітамінів. Нестачу сонця, фруктів можна заповнити вживаючи в зимовий час брусницю. У зимовий період експерти рекомендують регулярно вживати брусницю. Ягода вважається однією з найбільш корисних. В її складі є вітаміни групи A, В, С, РР, залізо, марганець, флавоноїди, дубильні сполуки.
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