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Названі цілющі властивості олії орегано
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Олію орегано історично використовували греки для лікування бактеріальних інфекцій. Вона, як і багато інших ефірних олій, має протимікробні, антибактеріальні, протигрибкові, протизапальні та антиоксидантні властивості.
Бореться з інфекціями
Олія орегано має потужні антибактеріальні, протигрибкові та противірусні властивості. На відміну від антибіотиків, вона не викликає побічних ефектів. Олія допомагає боротися з синуситом, тонзилітом і інфекціями сечових шляхів. У вигляді місцевого лікування олія орегано застосовується для лікування грибка нігтів.
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Захищає від вірусів
Олія орегано починає боротися з вірусами ще до того, як вони стають заразними. Застуда, свинка, кір, віспа і багато інших станів можуть бути знищені перш ніж вони встигнуть завдати шкоди вашому здоров'ю.
Лікує кандидоз
Кандида – це дріжджова інфекція, яка зачіпає кишковий тракт, піхву і ротову порожнину. При відсутності своєчасного лікування кандида може руйнувати стінки кишечника. Завдяки антибактеріальним і протигрибковим властивостям олії орегано, вона здатна запобігати і лікувати кандидоз.
Зменшує запалення
Дослідження показали, що олія орегано може зменшувати набряк, почервоніння і біль, пов'язані із запальними процесами при ревматоїдному артриті, синдромі хронічної втоми і виразці шлунка.
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