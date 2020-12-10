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Названі цілющі властивості олії орегано

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Олія орегано - фото 1
Олія орегано / pinterest

Олію орегано історично використовували греки для лікування бактеріальних інфекцій. Вона, як і багато інших ефірних олій, має протимікробні, антибактеріальні, протигрибкові, протизапальні та антиоксидантні властивості.

Бореться з інфекціями

Олія орегано має потужні антибактеріальні, протигрибкові та противірусні властивості. На відміну від антибіотиків, вона не викликає побічних ефектів. Олія допомагає боротися з синуситом, тонзилітом і інфекціями сечових шляхів. У вигляді місцевого лікування олія орегано застосовується для лікування грибка нігтів.

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Захищає від вірусів
Олія орегано починає боротися з вірусами ще до того, як вони стають заразними. Застуда, свинка, кір, віспа і багато інших станів можуть бути знищені перш ніж вони встигнуть завдати шкоди вашому здоров'ю.

Лікує кандидоз
Кандида – це дріжджова інфекція, яка зачіпає кишковий тракт, піхву і ротову порожнину. При відсутності своєчасного лікування кандида може руйнувати стінки кишечника. Завдяки антибактеріальним і протигрибковим властивостям олії орегано, вона здатна запобігати і лікувати кандидоз.

Зменшує запалення
Дослідження показали, що олія орегано може зменшувати набряк, почервоніння і біль, пов'язані із запальними процесами при ревматоїдному артриті, синдромі хронічної втоми і виразці шлунка.

Названі цілющі властивості олії орегано - фото 438608

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Джерело: infox
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