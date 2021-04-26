Названі цілющі властивості листового салату

Що можна сказати про листовий городній салат? Спробуємо розібратися, в чому полягає користь і шкода салату для організму людини.

Користь салату полягає в наявності різних речовин, які необхідні для нормальної життєдіяльності. У його склад входить велика кількість фолієвої кислоти, яка потрібна для нормальної роботи кишківника, а ще вона виводить поганий» холестерин. Про це повідомляє salatwiki.

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До складу салату входить вітамін А, необхідний для шкіри і зору, а також вітаміни групи В, які відповідають за діяльність нервової системи. У великій кількості в таких рослинах міститься кальцій, який є основним будівельним матеріалом для кісткової тканини, а також він необхідний для крові і знімає набряклість організму.

Сік салату позитивно позначається на стані шкіри і волосся. Крім цього, він допомагає позбавитися від безсоння. До складу салату входить аскорбінова кислота, яка збільшує захисні функції організму і бере участь у багатьох важливих процесах. Завдяки наявності калію, поліпшується діяльність і серцево-судинної системи.

У 100 г цієї рослини є 3 мг щавлевої кислоти, це становить приблизно 0,8% від максимальної добової норми. Однак з кількістю вживаної зелені все одно варто бути обережними особливо тим, хто страждає захворюваннями нирок або подагрою. Шкоду салат може заподіяти і тим, хто має індивідуальну непереносимість або алергію на один з його компонентів.

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