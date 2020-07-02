Названі цілющі властивості фісташок для організму

Фісташки мають численні переваги для здоров'я. Згідно з деякими дослідженнями, вони можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань на 30%, запобігаючи інсульт, інфаркт міокарда та смертність від цих порушень.

Крім цього, фісташки роблять значний вплив на роботу мозку, зір, вага і різні системи організму.

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Пропонуємо ознайомитися з головними властивостями цих горіхів. Переваги фісташок:

Знижують артеріальний тиск;

Полегшують синтез оксиду азоту;

Є потужним вазодилататором (розширюють судини);

Полегшують ендотеліальну функцію;

Зменшують артеріальну жорсткість;

Запобігають діабету через низький глікемічний індекс;

Сприяють зростанню корисних бактерій в кишковій мікробіоті;

Забезпечують багато розчинних і нерозчинних волокон;

Діють як захисний засіб від хвороб очей.

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