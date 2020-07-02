Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Названі цілющі властивості фісташок для організму

  • 40
Фісташки - фото 1
Фісташки / kedro-dar

Фісташки мають численні переваги для здоров'я. Згідно з деякими дослідженнями, вони можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань на 30%, запобігаючи інсульт, інфаркт міокарда та смертність від цих порушень.

Крім цього, фісташки роблять значний вплив на роботу мозку, зір, вага і різні системи організму.

І ще: Учені розповіли, чи існує ідеальна дієта

Пропонуємо ознайомитися з головними властивостями цих горіхів. Переваги фісташок:

  • Знижують артеріальний тиск;
  • Полегшують синтез оксиду азоту;
  • Є потужним вазодилататором (розширюють судини);
  • Полегшують ендотеліальну функцію;
  • Зменшують артеріальну жорсткість;
  • Запобігають діабету через низький глікемічний індекс;
  • Сприяють зростанню корисних бактерій в кишковій мікробіоті;
  • Забезпечують багато розчинних і нерозчинних волокон;
  • Діють як захисний засіб від хвороб очей.
Названі цілющі властивості фісташок для організму - фото 413535

Це цікаво: Не втамовують спрагу: які напої не варто пити у спеку

Джерело: kedro-dar
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 195
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 1970
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2413061
Загрузка...
Новини