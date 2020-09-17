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Названі цілющі властивості алое, про які ви не знали

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Гель алое - фото 1
Гель алое / pinterest

Гель алое – натуральний зволожуючий крем, який зазвичай використовують як інгредієнт в різних продуктах по догляду за шкірою. Ось його корисні властивості.

Знімає подразнення

Гель алое допомагає зняти почервоніння шкіри. За словами доктора Дженніфер Гордон, дерматолога зі США, гель містить корисні сполуки, що пригнічують запалення. Алое також містить натуральне знеболювальне.

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Допомагає боротися з прищами

Гель має не тільки антибактеріальні властивості. Він містить саліцилову кислоту, ексфоліант, який допомагає очищати пори і діє як протизапальний засіб на сальних залозах, що викликають прищі.

Заспокоює загострення псоріазу

Використовуйте крем з алое кілька разів на день, щоб зняти почервоніння, лущення та свербіж, запалення, викликане псоріазом легкого та середнього ступеня тяжкості.

Допомагає при лікуванні герпесу

Використовуйте креми з алое, щоб заспокоїти болісний герпес. Завдяки своїм противірусним властивостям гель допоможе швидше загоїти рани.

Названі цілющі властивості алое, про які ви не знали - фото 426035

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Джерело: the-kushon
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