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Названі чотири найбрудніші повсякденні речі

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Речі - фото 1
Речі / aliexpress

Більшість людей здивується, але речі, які ми звикли вважати найбруднішими у своєму будинку, вже не на першому місці.

Пляшки від води

Насправді пляшки з водою можуть бути настільки брудними, що з таким самим успіхом можна було б пити воду з туалету. При першому використанні вони чисті, але відразу після цього на них з'являються бактерії.

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Спортивні снаряди

Тренажери в залі постійно протирають, але це не означає, що вони чисті. Дослідження показали, що на них може бути в сотні разів більше бактерій і мікробів, ніж на сидінні унітазу.

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Кухонна дошка

Коли ви ріжете м'ясо, овочі, або рибу на дошці, ви робите це в самому лігві мікробів. Бактерії просто заповнюють собою всі ці маленькі надрізи, залишені на поверхні дошки ножем минулі рази. Фактично на обробній дошці може бути в 200 разів більше потенційно небезпечних бактерій, ніж на сидінні унітазу.

Ресторанний лід

Згідно з дослідженнями, в 6 ресторанах з 10 вода в унітазі чистіша, ніж лід в напоях. Швидше за все, так відбувається, тому що туалет в закладах громадського харчування миють набагато частіше, ніж машини для заморозки льоду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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