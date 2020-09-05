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Названі 20 найкращих смартфонів літа 2020

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AnTuTu - фото 1
AnTuTu / watchtechmarket

У новому рейтингу від популярного бенчмарку AnTuTu опинилися всі смартфони, що вийшли за липень-серпень 2020 року.

Цього разу рейтинг смартфонів в AnTuTu був розділений на два списки. У першому зібрані найшвидші пристрої в цілому, а в другому найкращі пристрої в середньоціновому сегменті.

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За підсумками літа лідерство зайняв ювілейний флагман Xiaomi Mi 10 Ultra з результатом в 646 730 балів. На другому місці розташувався iQOO 5 з показником в 637 616 балів. Третє місце віддали ASUS ROG Phone 3, що видав 629 245 балів.

Названі 20 найкращих смартфонів літа 2020 - фото 423945

За ними йдуть Black Shark 3S, vivo X50 Pro +, OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2, Xiaomi 10 Pro, iQOO Neo3, Redmi K30 Pro. Майже всі моделі зі списку працюють на процесорі Qualcomm Snapdragon 865.

У рейтингу найдоступніших смартфонів лідером знову став смартфон від Xiaomi Redmi 10X 5G з показником в 396 887 балів. Поруч з ним розташувався Redmi 10X Pro 5G, який продемонстрував результат в 396 001 бал. Третє місце віддали Honor 30 із середнім балом 391 930.

Названі 20 найкращих смартфонів літа 2020 - фото 423946

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Джерело: mobileworld24
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