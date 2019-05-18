Богемні автомобілі: довоєнну марку Austro-Daimler планують відродити

Компанія Ideenion Automobil AG, що спеціалізується на будівництві концепт-карів, вирішила відродити довоєнну австро-угорську марку Austro-Daimler. Першу модель, що носить це ім'я, покажуть у рамках Конкурсу елегантності на віллі д'Есте.

Автомобіль в кузові Шутінг-брейк отримав назву Austro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand. Над його дизайном працювали фахівці Ideenion Design (відповідальна за зовнішність концептів Audi Q8, e-tron Quattro і прототипу Apollo Arrow), стиліст, котрий їздить на спирту Aiways RG Nathalie, Лоренц Лев, а також Роланд Шталь. Мета проекту – побудувати сучасну інтерпретацію Gran Turismo з елементами дизайну моделей 20-30-х років.

Шутінг-брейк буде відсилати до історичної моделі Austro-Daimler ADR6 Bergmeister.

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Вона з'явилася у 1931 році й оснащувалася рядним шестициліндровим двигуном об'ємом 3,6 літра (120 кінських сил). За три роки, що тривало виробництво, було побудовано 50 примірників ADR6 Bergmeister. Всі вони оснащувалися кузовом від австрійської Oeffag, яка після Першої світової війни перекваліфікувалася з виробника літаків у кузовне ательє.

Ще однією відродженою маркою цього року стане De Tomaso. Права на італійський бренд зараз належать гонконгській компанії Ideal Team Ventures і Apollo Automobil. Першу модель, виконану в стилі культової Pantera 70-х років, покажуть на Фестивалі швидкості в Гудвуді вже в липні.

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