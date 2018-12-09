iPhone XS тепер можна купити за 699 доларів, але є одна умова

Компанія Apple розширила свою програму трейд-ін, додавши до неї iPhone XS. Тепер смартфон можна придбати на 300 доларів дешевше, якщо здати свій iPhone 7 Plus. Подібна пропозиція раніше була доступною лише для iPhone XR.

На головній сторінці американського сайту Apple зараз висить тільки два банери: iPhone XR за 449 доларів і iPhone XS за 699 ​​доларів. Знижка 300 доларів надається тільки в разі, якщо покупець здав iPhone 7 Plus за програмою трейд-ін. Це максимальна знижка, на яку можуть розраховувати користувачі, які вирішили здати свій пристрій Apple. Остаточна ціна залежить від моделі, конфігурації і стану смартфона.

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Apple рідко використовує подібну тактику. Це є частиною нової маркетингової стратегії Apple, щоб збільшити продажі смартфонів. Користувачі Reddit впевнені, що Apple переоцінила лояльність своїх клієнтів, коли справа дійшла до ціноутворення.

Для отримання знижки потрібно здати iPhone 7 Plus

Багато аналітиків і великі видання повідомляли про незадовільні продажі нових iPhone, зокрема особливо сильно критикують iPhone XR. Почасти це призвело до падіння акцій Apple. Свого піку вони досягли 3 жовтня. Відтоді вони впали на 27%.

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