Названа їжа-провокатор головного болю

Однією з частих причин розвитку головних болів і навіть нападів мігрені є неправильне харчування, встановили фахівці. Які ж продукти можуть спровокувати такий стан?

Витримані сири, до складу яких входить тирамін. Ця речовина здатна викликати спочатку спазм судин головного мозку, а потім їх різке розширення. Крім того, тирамін конкурує з серотоніном і витісняє його з організму.

Соління і маринади. Домашня консервація містить велику кількість оцту і солі. Також в консервах багато сульфітів (солі сірчистої кислоти), які здатні різко розширювати кровоносні судини.

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Алкогольні напої провокують різке звуження судин, спазми – одна з найшкідливіших дій алкоголю. Також в алкоголі міститься тирамін, що викликає напади мігрені і запаморочення. Дубильні речовини і сульфіти, які є в червоному вині, не тільки провокують появу болю в голові, але і підсилюють її.

Горіхи треба з обережністю вживати людям, схильним до нападів головного болю. Мигдаль, волоські горіхи і кеш'ю містять сульфіти, які є провокаторами хворобливого стану.

Здобна випічка. У борошні вищого сорту міститься кумарин, який є потужним провокатором мігрені. А ще випічка із білої муки викликає дуже сильний стрибок рівня цукру в крові, що цілком може дати старт головному болю.

Солодка випічка

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