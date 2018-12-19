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Названа тривалість сексу у молодих батьків

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Скільки займаються сексом молоді батьки - фото 1
Скільки займаються сексом молоді батьки / molbuk

На інтим пари, у яких нещодавно з'явилися діти, витрачають у середньому трохи більше двох хвилин.

Британські вчені провели опитування серед пар, які недавно стали батьками, і з'ясували, скільки часу вони витрачають на секс. Виявилося, що вони відчувають жорстокий дефіцит вільного часу, і інтиму можуть присвятити, в середньому, 2 хвилини і 15 секунд.

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За інформацією видання, 70% пар намагаються виділяти на секс принаймні кілька хвилин. Однак про минулу розкіш, коли вони могли присвятити цьому тривалий час, тепер вони і не мріють.

Тривалість інтиму у молодих батьків - фото 296148
Тривалість інтиму у молодих батьків

Також повідомляється, що кожна 12-я пара скаржиться на те, що їхній інтим триває менше хвилини. Водночас відмовлятися від сексу молоді батьки не хочуть, оскільки прагнуть зберегти у відносинах пристрасть.

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