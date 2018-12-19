Названа тривалість сексу у молодих батьків

На інтим пари, у яких нещодавно з'явилися діти, витрачають у середньому трохи більше двох хвилин.

Британські вчені провели опитування серед пар, які недавно стали батьками, і з'ясували, скільки часу вони витрачають на секс. Виявилося, що вони відчувають жорстокий дефіцит вільного часу, і інтиму можуть присвятити, в середньому, 2 хвилини і 15 секунд.

Це цікаво: Названі найпопулярніші питання про секс

За інформацією видання, 70% пар намагаються виділяти на секс принаймні кілька хвилин. Однак про минулу розкіш, коли вони могли присвятити цьому тривалий час, тепер вони і не мріють.

Тривалість інтиму у молодих батьків

Також повідомляється, що кожна 12-я пара скаржиться на те, що їхній інтим триває менше хвилини. Водночас відмовлятися від сексу молоді батьки не хочуть, оскільки прагнуть зберегти у відносинах пристрасть.

Читайте також: У цьому віці жінкам перестає подобатися секс