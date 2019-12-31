Китайці винайшли унікального робота-кішку: відео

Китайська компанія Elephant Robotics створила робота-кішку MarsCat, яка може пересуватися будинком свого господаря і зображати шість емоцій.

Розроблена китайською Elephant Robotics MarsCat може автономно пересуватися в будинку свого власника завдяки шістнадцяти моторизованим суглобам.

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Крім звичайної ходьби, кішка-робот може також гратися, спати і закопувати уявні відходи у сміттєвому баку. Механізована тварина має камеру, мікрофон, динамік, мікропроцесор Raspberry Pi, а також шість датчиків дотику.

Вбудовані технології дають можливість роботу-кішці розпізнавати іграшки і перешкоди, а також реагувати на команди людей. Згодом особистість кішки буде змінюватися залежно від манери спілкування людини з нею.

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